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Регионы

В Подольске госпитализировали ребенка с ножевыми ранениями

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Вопиющее по своей жестокости преступление было совершено в подмосковном в Подольске. В СМИ пишут, что ребенок из приемной семьи был избит и получил ножевые ранения.

Пострадавшего увезли в больницу, сообщает "Общественная служба новостей". По факту случившегося уже завели дело.

Автор: 26 ноября 2020, 20:37 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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