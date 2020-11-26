В Подольске госпитализировали ребенка с ножевыми ранениями

Вопиющее по своей жестокости преступление было совершено в подмосковном в Подольске. В СМИ пишут, что ребенок из приемной семьи был избит и получил ножевые ранения.
Пострадавшего увезли в больницу, сообщает "Общественная служба новостей". По факту случившегося уже завели дело.
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