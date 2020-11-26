В Кемерове подросток за рулем авто сбил женщину

В Кемерове подросток, не имеющий водительских прав, сбил женщину. Уточняется, что гражданин взял автомобиль у старшего брата без разрешения.
Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Инциденту будет дана правовая оценка, передает сайт VSE42.RU.
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