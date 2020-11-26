В Калининграде врач по ошибке разрезал ребенку здоровую руку при операции

В Калининграде из-за врачебной ошибки произошел вопиющий случай. Хирург во время операции разрезал школьнице здоровую руку.
При это спицы, которые необходимо было извлечь после перелома, находились на другой руке. Сам врач признался, что не посмотрел необходимые снимки перед операцией. Мать пострадавшей обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка, передает "Царьград".
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