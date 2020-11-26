В Анапе при столкновении двух автобусов пострадали 9 человек

В Анапе была зарегистрирована серьезная авария. По данным СМИ, столкнулись два автобуса.
В результате случившегося пострадали девять человек, пишет RT. Обстоятельства случившего выясняются.
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