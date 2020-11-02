В Псковской области полицейский пробил голову подчиненному за плохую работу

Громкая история, связанная с преступлениями недобросовестных полицейских, приключилась в Псковской области. Уточняется, что в городе Себеж сотрудник правоохранительных органов пробил голову подчиненному.
Противоправное деяние было совершено из-за того, что коллега злоумышленника по цеху якобы плохо выполнял свою работу. Пострадавший был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.
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