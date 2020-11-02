После гибели человека при взрыве в Мытищах возбудили уголовное дело

ЧП в Мытищах, которое активно обсуждают в прессе, обернулось серьезными последствиями. Сообщается, по после смерти человека в результате случившегося возбудили уголовное дело.
Экспертам предстоит тщательнейшим образом разобраться во всех обстоятельствах происшествия, передает сайт "Подмосковье сегодня". Напомним, что в минувшее воскресенье в Мытищах на территории гаражного комплекса взорвался кислородный баллон.
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