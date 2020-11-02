В Челябинске насмерть сбившую сотрудника полиции девушку приговорили к заключению

В Челябинске вынесли приговор девушке, которая насмерть сбила полицейского. Суд принял решение, что гражданка является виновницей ДТП с летальным исходом.
Стоит отметить, что россиянка совершила наезд наезд на сотрудника правоохранительных органов в августе текущего года. Нарушительнице закона придется провести в неволе полтора года, передает "Ura.ru".
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