В Сергиевом Посаде на улице от холода умер маленький ребенок

В Сергиевом Посаде произошла чудовищная трагедия. В СМИ появилась информация о том, что на улице умер новорожденный.
По данным телеканала "360", маленькая девочка была буквально выброшена своей матерью. По факту случившего возбудили дело, следователям предстоит разобраться в произошедшем.
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