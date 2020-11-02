В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата

Трагедией едва не закончился эпизод, в котором в одной из квартир Санкт-Петербурга остались одни двое мальчиков. Семилетний залез в тумбочку, где отыскал травматический пистолет, передает сайт VSE42.RU. Оружие принадлежит отцу ребенка. Во время игры он выстрелил в своего шестилетнего брата. Ребенок был доставлен в больницу.
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дети или муж?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Ляшки натирают