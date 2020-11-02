Сахалинские рыбаки выловили гигантскую акулу

Сахалинские рыбаки похвастались в Сети фотографией необычного улова. Возле острова Шикотан они выловили гигантскую акулу, передает телеканал "360". Специалисты изучили снимок и подтвердили, что российским рыбакам попалась белая акула, причем уже достаточно взрослая.
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