В Подмосковье бизнесмена застрелили из арбалета

В ночь на 2 ноября в баню на частной территории владельца компании "Мясная империя" в городе Истра Московской области ворвались бандиты в масках. Мужчина отдыхал со своей гражданской супругой. Ее злоумышленники связали, а бизнесмена застрелили из арбалета, передает сайт "Подмосковье сегодня". Женщине удалось освободиться и позвать на помощь. Убийц ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство.