В Рязани горит крупнейших торговый центр

В крупнейшем в Рязани торговом центре "М5 Молл" произошел пожар, передает Общественная служба новостей. Очаг возгорания находился в батутном центре на территории ТЦ. Огонь успел распространиться на площади в 500 квадратных метров. Сообщается, что из здания эвакуировали всех посетителей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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