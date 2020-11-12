В Рязани горит крупнейших торговый центр

В крупнейшем в Рязани торговом центре "М5 Молл" произошел пожар, передает Общественная служба новостей. Очаг возгорания находился в батутном центре на территории ТЦ. Огонь успел распространиться на площади в 500 квадратных метров. Сообщается, что из здания эвакуировали всех посетителей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

