Кабаны захватили город под Москвой

Спустя несколько лет после эпидемии африканской чумы свиней поголовье кабанов в Московской области восстановилось. Доказательством может служить ситуация в подмосковной Балашихе.
Несколько особей запечатлела камера видеонаблюдения, установленная поблизости от жилого комплекса "Алексеевская роща", передает сайт "Подмосковье сегодня". А местные жители рассказали, что кабанчиков видят на улицах не в первый раз. Перемещаются они группами около десятка особей.
Специалисты отмечают, что бояться захвативших улицы кабанов не стоит. Сейчас они только нагуливают вес, а гон у них начнется только в ноябре. Совсем скоро на них можно будет легально охотиться.
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