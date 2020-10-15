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Из Петербурга сбежал заболевший COVID-19 американец

прочитано 261 раз

Любопытный случай произошел в России с американским теннисистом Сэмом Куэрри. Для участия в турнире он Санкт-Петербург Open он с домочадцами прибыл в Северную столицу на частном самолете. Во время медосмотра у спортсмена выявили коронавирус, передает Пятый канал. Иностранец отправился на самоизоляцию в один из роскошных отелей в центре города.

Прибывшим к нему для взятия повторных анализов медикам Сэм Куэрри под различными предлогами на протяжении нескольких дней не открывал дверь, а затем и вовсе без вести пропал. Выяснилось, что он, прихватив семью, сбежал из Санкт-Петербурга так же, как и прибыл в него – на частном самолете.

Международная ассоциация теннисистов проводит расследование инцидента. Спортсмену грозит колоссальный штраф в размере 100 тысяч долларов либо отстранение от участия в соревнованиях на срок до трех лет. Устанавливается круг людей, с которыми теннисист контактировал во время своего путешествия.

Автор: 15 октября 2020, 21:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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