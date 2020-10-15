Из Невы выловили пакеты с останками

Из реки Невы в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге выловили несколько пакетов, в которых лежали человеческие останки, передает сайт VSE42.RU. Журналисты предполагают, что эти части тела могут принадлежать трупу, части которого до этого нашли в мешке в реке Екатерингофке.
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