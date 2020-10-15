В Чехове пенсионер утонул во время плавания в бассейне

В подмосковном Чехове произошла трагедия. Уточняется, что в бассейне фитнесс-клуба утонул пенсионер.
Очевидцы пытались спасти мужчину, но это оказалось тщетным, передает сайт "Подмосковье сегодня". Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
В подмосковном Чехове произошла трагедия. Уточняется, что в бассейне фитнесс-клуба утонул пенсионер.
Очевидцы пытались спасти мужчину, но это оказалось тщетным, передает сайт "Подмосковье сегодня". Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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