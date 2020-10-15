Во Владивостоке таможенники нашли радиоактивную посылку

Во Владивостоке произошел серьезный инцидент. УТочняется, что местные таможенники обнаружили радиоактивную посылку.
Уточняется, что она была отправлена из Гонконг. По данным телеканала "360", посылка может представлять опасность здоровью граждан. Обстоятельства случившегося выясняют эксперты.
Популярные темы форума
Почему муж не уходит к любовнице
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
А вы бы хотели родиться мужчиной?
обида на мужчин и рак груди
у меня нет друзей
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
Как вы поняли что беременны?
Стоит ли убирать зуб мудрости