Под Москвой выпившая россиянка посадила малолетнего сына за руль авто

В Подмосковье женщина употребила спиртное, чтобы избавиться от страха водить машину. Когда россиянке стало веселее, она посадила за руль своего маленького сына.
Злоумышленница забыла, что в салоне есть видеорегистратор, направленный на водителя. Теперь Следственный комитет России изучает этот случай, передает телеграм-канал Hue.
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