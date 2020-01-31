В Омской области мужчина катал по улицам на санках труп собутыльника

В Омской области безобидное застолье обернулось убийством. Двое односельчан употребляли спиртное. В какой-то момент началась драка, один ударил другого топором. Оскорбленный парень вернулся домой, взял свой топор, предупредил жену, что накажет уже бывшего друга и пошел к нему с возмездием.
Расправившись с обидчиком, убийца положил труп на санки, чтобы отвезти его на окраину. По пути он встретил жену и ее подругу. Женщины сначала не поверили, что это труп, но потом все стало ясно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал Hue.
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