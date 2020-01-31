В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса

Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могло обернуться человеческими жертвами. В МЧС не исключают, что под завалами могут находиться рабочие.
В Сети появилась видеозапись с места проведения работ. На опубликованных кадрах видно, что в момент провала кровли двое рабочих находились на ней. Они должны были перерезать строительные конструкции. Один из строителей остался в люльке, а второй не успел покинуть кровлю во время ЧП. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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