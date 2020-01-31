Четверо погибших: на заводе под Орлом произошел взрыв газа

В пятницу, 31 января, на заводе в городе Мценске Орловской области раздался хлопок газа. От сильного взрыва обрушилась кровля здания, передает ТАСС.
Представитель губернатора Сергей Лежнев сообщил, что погибли четыре человека. Еще несколько рабочих получили травмы, уточняет "Москва 24".
Популярные темы форума
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Удочка или рыба
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Коронавирус в Китае
Давайте поговорим об отцовстве
Сказали ,что в России столько денег,что можно построить новую страну .Ну и