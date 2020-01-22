Под Солнечногорском в мусорном контейнере нашли расчлененный труп

Под Солнечногорском один из местных жителей сообщил в полицию об ужасающей находке. В мусорных контейнерах неподалеку от продуктового магазина он обнаружил фрагменты трупа.
"По факту случившегося ведется следствие, администрация поставлена в известность", – цитирует пресс-службу администрации Солнечногорска сайт "Подмосковье сегодня". Следователи и сотрудники правоохранительных органов выясняют детали преступления.
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
КРАХ!!!
Уже начать бояться?!