При хлопке газа под Москвой погиб человек

В подмосковном Серпухове при тушении возгорания в тепличном комплексе произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате случившегося один пожарный погиб, еще трое пострадали.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет RT.
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