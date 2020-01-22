На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море

ЧП случилось в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. В этот момент на льдине было около 300 человек.
К месту происшествия моментально выдвинулись спасатели – несколько отрядов МЧС и 14 единиц спецтехники – автомобили, лодки, снегоходы, судно на воздушной подушке. Также ради спасения рыбаков на Сахалине в готовность был приведен вертолет Ми-8, сообщает ТВ Центр.
Всех рыбаков удалось переправить на берег. К счастью, среди них нет пострадавших.
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