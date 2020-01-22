В Ростове-на-Дону аварийно сел Superjet 100

Направлявшийся из Краснодара в Нижний Новгород Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Экипаж принял соответствующее решение из-за сработавшего датчика расхода топлива.
По данным URA.ru, на борту лайнера находились 88 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
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