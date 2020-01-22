В центре Петербурга погиб пенсионер

В центре Санкт-Петербурга с пенсионером приключилось несчастье. Мужчина заходил в свою квартиру, упал и разбил голову.
Позже от этой травмы пострадавший умер в больнице, пишет телеканал "360". В СМИ всплыли данные о том, что он был ветераном МВД Казахстана. При этом стоит отметить, что в Следственном комитете эту информацию не подтвердили, пишет FlashNord.
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