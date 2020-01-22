В Сыктывкаре погиб знаменитый спасатель

В Сыктывкаре во время плавания в бассейне фитнес-центра погиб заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников. По факту случившегося организована процессуальная проверка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти спасателя. По данным НСН, Тропников с 2003 года возглавлял профессиональную аварийно-спасательную службу Республики Коми.
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