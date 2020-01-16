В Петербурге неизвестный ударил мужчину ножом

В Петербурге в больницу поступил мужчина с окровавленной грудью. Выяснилось, что на него напал неизвестный с ножом.
Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Пострадавший находится в реанимации, пишет ИА "Невские новости".
В Петербурге в больницу поступил мужчина с окровавленной грудью. Выяснилось, что на него напал неизвестный с ножом.
Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Пострадавший находится в реанимации, пишет ИА "Невские новости".
Режиссер дал новый повод для сплетен
Родительница певицы дала интервью
Актриса выступила с сенсационным признанием
Примадонна проявила крутой нрав
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать