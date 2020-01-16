В Петербурге студент два года насиловал подростка

В Невском районе Петербурга задержан 19-летнего парня подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Жертвой студента стал мальчик 2006 года рождения.
По данным spbdnevnik.ru, злоумышленник в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года в квартире и в других местах совершал в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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