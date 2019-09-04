В Петербурге хулиганы избили мойщика дорог

В Петроградском районе Петербурга был избит мойщик дорог. Виновным в случившемся признали местного жителя.
Потерпевший рассказал, что выполнял свои профессиональные обязанности, когда на него напали пятеро мужчин. Злоумышленники утверждали, что мойщик облил их водой, пока ехал на служебном транспорте. Затем мужчину вытянули из кабины, ударили, а также направили в сторону его лица струю из баллончика. Одного из нападавших суд наказал исправительными работами сроком на 6 месяцев, пишет газета "Петербургский дневник".
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