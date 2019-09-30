Женщина и ее друг насиловали мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане полиция задержала мужчину и женщину, совершивших серию изначилований в саунах. Правоохранители установили причастность подозреваемых как минимум к трем случаям. Жертвами преступников становились мужчины, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Так, женщина знакомилась с жертвами в социальных сетях и предлагала провести вечер в сауне. После того, как они соглашались и приезжали в назначенное место, их встречал знакомый женщины. Вместе парочка, угрожая ножом, насиловала потерпевших, снимая происходящее на видео. После преступники шантажировали своих жертв, угрожая обнародовать видео.
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