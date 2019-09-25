В Петербурге мужчину избили за отказ дать сигарету

В центре Петербурга двое парней избили 28-летнего мужчину. Инцидент произошел на улице набережной реки Мойки.
Выяснилось, что молодые люди попросили сигарету у проходящего мимо мужчины, но получили отказ. После этого агрессивные парни набросились на прохожего и избили его. По факту случившегося проводится проверка, пишет газета "Петербургский дневник".
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