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Регионы

В Барнауле при посадке у Boeing загорелась стойка шасси

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В Барнауле при посадке у Boeing-767 загорелась стойка шассии. Самолет AZUR air прибыл из вьетнамского Камраня, но при посадке возникли проблемы. По предварительной информации, несмотря на панику, все пассажиры успели покинуть борт. Пострадавших нет, пишет телеграм-канал "112".

25 сентября 2019, 18:24

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