Есть пострадавшие: в центре Петербурга устроили драку со стрельбой

В центре Петербурга конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
Уточняется, что один из участников потасовки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. В результате случившегося и стрелок, и его жертва были доставлены в больницу, пишет газета "Петербургский дневник".
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