В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона

В Красногорске неизвестный хулиган открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Перепуганные жители вызвали на место ЧП правоохранителей.
Уточняется, что злоумышленник совершил несколько выстрелов в воздух из неизвестного вида оружия. После этого он сразу же скрылся. Полицейским удалось зедержать стрелка. По факту случившегося проводится проверка, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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