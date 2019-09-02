Житель Воркуты украл из магазина 54 блока сигарет

В Воркуте возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Подозреваемый украл из магазина 54 блока сигарет.
По данным FlashNord, недостача составила более 70 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен один из сотрудников торговой точки. После закрытия магазина злоумышленник наведался на свое рабочее место и похитил товар.
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