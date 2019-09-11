Жительница Уфы попалась на мошенничестве на 40 млн

В Уфе местная жительница приговорена на 7,5 лет колонии общего режима за крупное мошенничество. Об этом сообщает портал ToDay News Ufa. Женщина обманывала своих знакомых – ее жертвами стали 19 человек. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей.
Так, 39-летняя жительница Уфы регулярно брала в долг, начиная с 2011 года. Она уверяла, что вернет всю сумму с процентами, поскольку вкладывается в прибыльное дело. Однако, в итоге женщина долги никому не отдала. Свою вину она не признала. Помимо срока, суд постановил взыскать с нее сумму причиненного ущерба.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?