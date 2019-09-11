В Карелии ребенка придавило воротами на спортивной площадке

В Беломорске ребенка придавило футбольными воротами на школьной площадке. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Халатность", сообщает FlashNord.
Как установили следователи, инцидент произошел во время урока физкультуры. Учащийся подошел к железным воротам и повис на них. Конструкция не выдержала и упала на ребенка. В результате школьник получил травму и был доставлен в больницу, передает VSE42.ru.
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