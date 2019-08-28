Житель Ижевска изнасиловал несовершеннолетнюю подругу своей дочери

Житель Ижевска надругался над несовершеннолетней подругой своей дочери. Накануне случившегося злоумышленник употреблял алкоголь.
Уточняется, что 36-летний ижевчанин заметил во дворе подругу своей дочери. Школьница спросила, дома ли ее приятельница. Мужчина предложил пойти вместе с ним до квартиры и выяснить это. Как только они зашли в помещение, мужчина изнасиловал школьницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ИА "Удмуртия".
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