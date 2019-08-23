Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в Сочи

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в Сочи. На борту воздушного судна в тот момент находились 160 человек.
Известно, что лайнер совершал полет из Тель-Авива. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. По данным сайта VSE42.RU, посадка прошла благополучно.
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