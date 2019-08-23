Вынес труп во двор: пенсинер убил собутыльника под Петербургом

В Ленинградской области арестовали 56-летнего мужчину, который подозревается в убийстве приятеля. Стали известны подробности страшного преступления.
К пенсионеру пришел его знакомый, с которым они стали распивать алкоголь. В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт. В порыве гнева пенсионер задушил компаньона. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, тот вынес его труп во двор, пишет газета "Петербургский дневник". Задержанному предъявлено обвинение.
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