Сама виновата: летевшую на похороны разрыдавшуюся россиянку не пустили в самолет

Представители авиакомпании "Победа" не пустили на борт самолета пассажирку, которая собиралась лететь на похороны родственницы в Чебоксары. Появившееся в Сети видео, на котором зафиксировано произошедшее, вызвало шквал негодования у неравнодушных людей.
Сообщается, что конфликтная ситуация возникла из-за превышения габаритов ручной клади. Несмотря на то, что пассажирка оставила пакеты, которые вызвали претензии у сотрудников, в самолет ее не пустили.
Представители компании дали комментарий о случившемся, пишет ТВ Центр. По их словам, пассажирка виновата сама. По мнению работников "Победы", установленный порядок необходимо соблюдать всем без исключения.
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