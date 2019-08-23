Пик опасных плодов: под Москвой люди бьют тревогу из-за ядовитых ягод

Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ягодах, появившихся в областных лесах. Дело в том, что август – это пик плодоношения травянистых растений.
По словам экспертов, проще всего наткнуться на "волчью ягоду". Употребление таких плодов грозит тошнотой, судорогами и даже летальным исходом. Также нередко фиксируются случаи отравления белладонной, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Употребившим в пищу эти ягоды грозят тахикардия, сухость в гортани, потеря ориентации и бред. Специалисты напоминают, что в случае отравления следует немедленно вызвать медиков.
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