Жителю Удмуртии досталось за контрафактный алкоголь

В Татарстане полицейские задержали жителя Удмуртии, который попытался провезти контрафактный алкоголь. В автомобиле мужчины обнаружили 33 литра спиртного. Маркировок на продукции не было.
Правоохранители изъяли алкоголь. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Незаконное перемещение алкогольной продукции физическими лицами", сообщает ИА "Удмуртия".
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