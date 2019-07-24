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Жгут костры ночью: разбившие лагерь бомжи терроризируют жителей Подмосковья

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В центре Серпухова группа бомжей разбила палаточный лагерь, чем недовольны местные жители. "Там всегда многолюдно. Днем сидят около навеса, а по ночам жгут костры!" – рассказали они.

Возмущенные горожане направили жалобы в администрацию. Ситуацию взяли под контроль и оповестили о происходящем полицию, пишет URA.ru

24 июля 2019, 13:45

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