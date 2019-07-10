Россиянка стояла в очереди за жильем 55 лет и получила отказ

Женщина из Улан-Удэ ждала улучшения жилищных условий с 1964 года. Однако спустя 55 лет городские власти отказали ей. Добиться справедливости помогли сотрудники региональной прокуратуры.
В муниципалитете приняли решение не предоставлять россиянке жилье. В городской управе сослались на то, что у нее нет статуса малоимущей.
Этим случаем заинтересовались прокуроры, которые направили иск в администрацию столицы Бурятии. Они потребовали признать за женщиной право на получение жилья по договору социального найма, сообщает телеканал "360".
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