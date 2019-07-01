Десятки пострадавших: жителей Петербурга массово отравили шаурмой

В Северной столице 30 человек отравились шаурмой. Петербуржцы пострадали после посещения одной из точек питания "Евро кебаб".
Сейчас заведение закрыто. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с медиками провели в нем проверку. Издание FlashNord напоминает, что сеть "Евро кебаб" – одна из крупнейших в Петербурге.
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