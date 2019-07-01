В Красногорске пьяный уголовник зарезал местного жителя

Пьяная ссора с безработным уголовником закончилась для 46-летнего жителя Красногорска смертельным ножевым ранением. Труп мужчины нашли в поселке Ильинское-Усово.

Подозреваемый 1976 года рождения доставлен в отделение полиции. Ранее задержанный был судим по статье "Кража", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

