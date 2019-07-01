В аэропорту Анадыря произошло ЧП с Ан-26. Во время посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находились семь человек в составе экипажа. По данным НСН, никто не пострадал.
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