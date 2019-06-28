"ЕР" выявила более 1,5 тысячи нарушений на детских площадках
Партийцы проверили более трех тысяч площадок в 484
муниципалитетах и 50 регионах. "За время мониторинга были выявлены 1552
нарушения. Информация о них передавалась в администрации муниципалитетов,
управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием
устранить выявленные недостатки. Пятая часть недостатков уже устранена", -
рассказала парламентарий.
Вопрос безопасности мест досуга для детей стоит остро, подвела Кувычко итоги партийного мониторинга. По ее словам, не все площадки находятся в удовлетворительном состоянии. Депутат отметила, что лично принимала участие в проверках в разных городах.
"Везде мы находили моменты, которые, при неблагоприятном развитии событий, могли нести угрозу здоровью и жизни детей", – подчеркнула координатор партпроекта "Народный контроль".
Активисты изучили степень соответствия площадок нормативам безопасности для жизни и здоровья подрастающего поколения. Одна из основных проблем – неисправность или полное отсутствие осветительного оборудования, стендов с правилами пользования площадкой, ограждений, и специальных безопасных покрытий мест отдыха.
Кроме того, единороссы констатировали неудовлетворительное состояние игрового и спортивного оборудования, а также урн, малых архитектурных форм, деревьев и кустарников.
Провести масштабный общероссийский мониторинг партийцы решили в связи с многочисленными сообщениями о детских травмах в средствах массовой информации и социальных сетях, отметила Кувычко. Она подчеркнула, что единороссы взяли под контроль все проблемные точки.
"Мы будем добиваться, чтобы площадки привели в нормативное состояние. В случае необходимости последует обращение в прокуратуру", – заключила депутат.Напомним, проект "Единой России" "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности россиян в сфере контроля качества товаров и услуг. В свою очередь, "Крепкая семья" занимается укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучного детства.
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